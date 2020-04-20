Путин: пик заболеваемости коронавирусом впереди

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в РФ еще впереди.

По его словам, теперь нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений.

Путин подчеркнул, что распространение коронавируса в России продолжается, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на совещании у Путина, что в 54 регионах РФ темпы роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией выше, чем в среднем по стране.