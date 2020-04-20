Голикова: в ряде регионов РФ рост заболеваемости COVID-19 выше среднего по стране

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 54 регионах РФ темпы роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией выше, чем в среднем по стране.

«И в ряде регионов рост достаточно существенный», — заявила зампред правительства РФ на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, в регионах эпидемия распространяется неравномерно. Имеются очаги коронавируса. Например, в Мурманской области, Коми и Якутии. Голикова сообщила, что всего насчитывается 285 очагов.

«Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей — это Кемеровская область», — доложила вице-премьер.