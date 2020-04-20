В Казани сегодня на маршрут вышли новые брендированные автобусы

Фото: АТП РТ

В Казани с сегодняшнего дня на маршрут вышли новые брендированные автобусы.

В частности, три автобуса с логотипами к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР появились на маршрутах 33, 53 и 63, сообщает АТП РТ.

Как уточнил председатель Ассоциации Сергей Темляков, специальная организация в субботу наносила символику на автобусы. На других автотранспортных предприятиях работа по брендированию подвижного состава продолжается.

Отмечается, что брендирование автобусов проходит за счет собственных средств перевозчиков.