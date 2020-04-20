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В Казани выросла интенсивность работы городского транспорта на прошлой неделе

11:15, 20.04.2020
В Казани выросла интенсивность работы городского транспорта на прошлой неделе
Фото: realnoevremya.ru

В Казани интенсивность работы городского транспорта выросла на прошлой неделе по сравнению с предыдущей на 2% и составила 68% от обычной загрузки до введения режима самоизоляции, сообщили во время совещания казанского штаба.

К концу прошлой недели количество подвижного состава на улицах Казани выросло на 15% по сравнению с предшествующей неделей.

24% казанцев от показателей до введения ограничительных мер пользуются общественным транспортом, пассажиропоток не изменился.

ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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