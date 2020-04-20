Рустам Минниханов: «Мы впервые столкнулись с таким видом инфекции»

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«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий»

Сегодня с утра Рустам Минниханов посетил Республиканскую клиническую больницу. Сначала он осмотрел автономный блок интенсивной терапии: именно здесь спасают пациентов с тяжелыми нарушениями жизненных функций. Блок открыли 17 апреля, в пятницу. Его отремонтировали и поставили дополнительное оборудование.

В блоке интенсивной терапии семь коек, они подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (ИВЛ нагнетает в легкие кислород и забирает углекислый газ, ЭКМО насыщает кровь кислородом). Кроме того, здесь установили мобильный аппарат для рентгеновского исследования, портативный аппарат УЗИ с четырьмя датчиками, инфузомат, бронхоскопический комплекс, аппарат для определения кислотно-щелочного состояния.

«У нас теперь есть самое современное оборудование, способное оказать помощь даже в особенно тяжелых случаях. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — сказал Рустам Минниханов и отдельно отметил: особенно важно, что такие возможности появляются благодаря социальной ответственности бизнеса (например, в оснащении блока интенсивной терапии поучаствовал депутат Госдумы от РТ Ирек Богуславский).

«Особенно важно консолидировать усилия лучших врачей для спасения жизней»

Вторым пунктом визита президента стал ситуационный центр Республиканского центра медицины катастроф, действующий на базе РКБ. Рустам Минниханов встретился здесь с врачами. В этом комплексе с 2012 года в том числе оказывают консультативную помощь высококвалифицированные врачи. С 1 марта 2020 он является региональным дистанционным консультативным центром по анестезиологии-реаниматологии для взрослых. Врачи Центра проводят виртуальные консилиумы в Zoom для всех тяжелых пациентов, находящихся на стационарном лечении во временных инфекционных госпиталях республики.



С 1 марта медики провели 31 видеоконсультацию с другими больницами Татарстана и 12 консультаций — с Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и другими федеральными центрами.



Президент отметил, насколько важна эта работа:

— В нынешних условиях особенно важно консолидировать усилия лучших врачей для спасения жизни людей. Мы впервые столкнулись с таким видом инфекции, поэтому совместная слаженная, а главное, оперативная работа позволит нам держать ситуацию на контроле и сохранить здоровье татарстанцев.

Людмила Губаева