Минниханов посетил автономный блок интенсивной терапии РКБ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автономный блок интенсивной терапии РКБ. Отделение работает для оказания помощи пациентам с тяжелыми нарушениями жизненных функций.

Новый блок открылся в минувшую пятницу, 17 апреля, после ремонта. На сегодняшний день здесь организовано семь коек интенсивной терапии. Все они подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — аппарату, позволяющему насытить кровь кислородом.

«У нас теперь есть самое современное оборудование, способное оказать помощь даже в особенно тяжелых случаях. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — отметил глава республики.

Проект реализован благодаря инициативе и финансовой поддержке депутата Госдумы Федерального собрания РФ Ирека Богуславского, передает пресс-служба президента РТ.