В Башкирии молодой пассажир «Газели» погиб в аварии с фурой

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 26-летний пассажир ГАЗ скончался после столкновения с фурой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла в Белорецком районе на 203-м км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. 22-летний житель Учалов за рулем грузовика ГАЗ врезался в грузовик Volvo, который, предположительно, совершал остановку для смены водителя.

26-летний пассажир ГАЗ был доставлен в больницу, где скончался.

