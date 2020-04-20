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В Башкирии молодой пассажир «Газели» погиб в аварии с фурой

04:25, 20.04.2020
В Башкирии молодой пассажир «Газели» погиб в аварии с фурой
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 26-летний пассажир ГАЗ скончался после столкновения с фурой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла в Белорецком районе на 203-м км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. 22-летний житель Учалов за рулем грузовика ГАЗ врезался в грузовик Volvo, который, предположительно, совершал остановку для смены водителя.

26-летний пассажир ГАЗ был доставлен в больницу, где скончался.

Общество Татарстан
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