В Казани произошел пожар в офисном здании из-за непотушенной сигареты

Фото: МЧС РФ по РТ (архив)

В Казани из-за непотушенной сигареты произошел пожар в офисном здании на улице Гвардейской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 14.44 на единый номер вызова экстренных служб 112. По приезде пожарные установили, что горят вещи в подсобке офисного здания. Из задымленного здания вывели 64-летнего рабочего. Медики госпитализировали его с отравлением продуктами горения.

Огонь потушили всего за несколько минут. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее двух пожилых женщин спасли из горящего таунхауса.

