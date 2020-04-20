В Казани произошел пожар в офисном здании из-за непотушенной сигареты
В Казани из-за непотушенной сигареты произошел пожар в офисном здании на улице Гвардейской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Сообщение о возгорании поступило в 14.44 на единый номер вызова экстренных служб 112. По приезде пожарные установили, что горят вещи в подсобке офисного здания. Из задымленного здания вывели 64-летнего рабочего. Медики госпитализировали его с отравлением продуктами горения.
Огонь потушили всего за несколько минут. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее двух пожилых женщин спасли из горящего таунхауса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым