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Экс-капитан «Рубина» Карадениз показал, как проводит карантин

15:17, 19.04.2020
Экс-капитан «Рубина» Карадениз показал, как проводит карантин
Фото: instagram.com/gokdenizkaradeniz61

Бывший капитан казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз показал, как проводит карантин связанный с пандемией коронавируса.

Экс-футболист выложил в своем "Инстаграм" фотографию в кругу семьи, где они все вместе сидят за настольной игрой. Запись он сопроводил смайлами из двух частей пазла и хэштегом #evdekal, что в переводе с турецкого означает «оставайся дома».

Напомним, Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с казанским клубом он выиграл все российские титулы — дважды чемпионат, Кубок страны и Суперкубок России.

В мае 2018 года Карадениз объявил о завершении профессиональной карьеры, после чего вернулся в Турцию и готовится к тренерской работе.

СпортФутбол Татарстан
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