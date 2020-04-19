Экс-капитан «Рубина» Карадениз показал, как проводит карантин

Бывший капитан казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз показал, как проводит карантин связанный с пандемией коронавируса.

Экс-футболист выложил в своем "Инстаграм" фотографию в кругу семьи, где они все вместе сидят за настольной игрой. Запись он сопроводил смайлами из двух частей пазла и хэштегом #evdekal, что в переводе с турецкого означает «оставайся дома».

Напомним, Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с казанским клубом он выиграл все российские титулы — дважды чемпионат, Кубок страны и Суперкубок России.

В мае 2018 года Карадениз объявил о завершении профессиональной карьеры, после чего вернулся в Турцию и готовится к тренерской работе.