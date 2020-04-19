Еще один вывозной рейс доставит российских туристов в Казань

На вторник, 21 апреля, запланирован вывозной рейс из Антальи в Казань. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ.

По сообщению ведомства, на борту рейса №SVR363 Анталья — Казань будут находиться только граждане России, которые проживают в Казани и Приволжском федеральном округе. Количество мест на борту ограничено.

Для тех, у кого есть билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан, перелет будет бесплатным. В остальных случаях перелет будет осуществлен на платной основе.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Казань доставят туристов из Гоа.

