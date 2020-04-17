Во вторник в Казань привезут россиян из Индии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эвакуация Россиян из различных стран продолжается и 21 апреля предполагается вывоз туристов из Гоа в Казань. Предположительно рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии».

Об этом говорится в сообщении Росавиации. Согласно предварительному графику, составленному на ближайшие 5 дней, количество вывозных рейсов может дойти до 10.

Авиакомпании планируют вывозить соотечественников из Индии, Японии, Таиланда, Непала, Мьянмы, Вьетнама, Саудовской Аравии.

Напомним, накануне в Казань прибыл рейс из Бангкока, который привез 111 россиян из различных регионов. Все они разместились в санатории «Ливадия» на карантин.