Стало известно, с какого дня в Татарстане возобновят работу парикмахерские

Парикмахерские в Татарстане могут возобновить работу с 20 апреля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Работать салоны смогут при соблюдении всех санитарных норм. Так, у всех сотрудников необходимо измерять температуру, после каждого клиента дезинфицировать рабочее место, весь салон дезинфицировать не менее трех раз в день, после смены проводить влажную уборку. Попасть к парикмахеру можно будет только по предварительной записи.

Ранее в Татарстане официально разрешили работу парикмахерских в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

