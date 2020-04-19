Новости общества

01:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно, с какого дня в Татарстане возобновят работу парикмахерские

01:26, 19.04.2020
Стало известно, с какого дня в Татарстане возобновят работу парикмахерские
Фото: pxhere.com

Парикмахерские в Татарстане могут возобновить работу с 20 апреля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Работать салоны смогут при соблюдении всех санитарных норм. Так, у всех сотрудников необходимо измерять температуру, после каждого клиента дезинфицировать рабочее место, весь салон дезинфицировать не менее трех раз в день, после смены проводить влажную уборку. Попасть к парикмахеру можно будет только по предварительной записи.

Ранее в Татарстане официально разрешили работу парикмахерских в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров