Артемий Лебедев высказался о дорогах в Набережных Челнах

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Российский дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске своего шоу на YouTube раскритиковал Набережные Челны. Свое мнение об Автограде он высказал во время обсуждения городской инфраструктуры.



Так, дизайнер высказал мнение, что личный транспорт и его значение слишком сильно преувеличены. По словам Лебедева, в городе должен быть общественный транспорт, развитая пешая инфраструктура и в городе должно быть какое-то количество мобильных средств, типа велосипедов, скутеров или сегвеев, на которых можно перемещаться.

«То, как мы сейчас используем города для того, чтобы ездить на машинах, это глубоко неправильно», — отметил дизайнер.

В качестве примера он сравнил «старые европейские города» и Набережные Челны. Преимущество первых в том, что в них хочется возвращаться и гулять, а в татарстанском городе, по мнению Лебедева, нечего делать из-за проблем с передвижением по городу.

«Там можно перемещаться только на машине от квартала к кварталу, это убивает город, всякую жизнь и интерес», — объяснил он.

Ранее Лебедев заявил, что считает Казань примером «дикого» дизайна. При этом он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов проявляется в любом провинциальном городе.

