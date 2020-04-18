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Синоптики пообещали татарстанцам теплый май

14:15, 18.04.2020
Синоптики пообещали татарстанцам теплый май
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в мае ожидается температура выше климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в Поволжье температура воздуха ночью будет составлять около +10 градусов, днем — + 20 градусов. Осадки будут в пределах климатической нормы — 51 мм, передает «Российская газета».

Ранее эксперт рассказал, когда в Татарстан вернется весна.

Общество Татарстан
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