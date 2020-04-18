Синоптики пообещали татарстанцам теплый май
В Татарстане в мае ожидается температура выше климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, в Поволжье температура воздуха ночью будет составлять около +10 градусов, днем — + 20 градусов. Осадки будут в пределах климатической нормы — 51 мм, передает «Российская газета».
Ранее эксперт рассказал, когда в Татарстан вернется весна.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым