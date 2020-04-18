В Хабаровском крае разбился самолет

В Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный самолет. На борту находились три человека, все они погибли.

Самолет упал в 60 км от аэродрома Калинка, в 35 км от Хабаровска. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ошибка пилота.



По информации ТАСС, одним из жертв авиакатастрофы является местный бизнесмен Илья Карабут. Он занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.

