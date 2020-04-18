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Глава Зеленодольского района побыл волонтером

07:31, 18.04.2020
Глава Зеленодольского района побыл волонтером
Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на один день стал волонтером. Он выполнил одну из заявок по доставке продуктов пожилой жительнице района и раздал волонтерам антисептики.

Как рассказали в пресс-службе Зеленодольского района, продукты были доставлены жительнице Зеленодольска Валентине Шанской. Та была удивлена визиту чиновника и призналась, что следит за новостями в прессе.

Также Афанасьев передал штабу волонтеров 350 флаконов дезинфицирующего раствора, которые купил за свой счет.

«Работа волонтеров очень нужная и благородная. Заставить ее выполнять невозможно, даже за деньги такого результата не бывает. Это делается от большого сердца, и я очень благодарен нашим ребятам за их труд, нам есть кем гордиться», — отметил Михаил Афанасьев.

Общество Татарстан
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