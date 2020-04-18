Синоптики Татарстана прогнозируют сильный ветер

В субботу, 18 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен дождь, утром местами пройдет мокрый снег.

Ветер юго-западный сильный порывами 15—20 м/c, утром и днем местами до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах 5—10 градусов выше ноля. В Казани она составит от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах — от +5°С до +9°С.