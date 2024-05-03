В России увеличилась популяция ирбисов

В ходе ежегодного учета ирбисов, проведенного в России с февраля по март 2024 года, было насчитано 87 особей этих хищников на территории четырех регионов: Красноярского края и республик Алтай, Тыва и Бурятия. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, ранее в стране никогда не отмечалось больше 75 ирбисов. Об этом сообщила Межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

Больше всего ирбисов обитает в Республике Алтай — 54 особи, на 10 больше, чем год назад. Среди них восемь самок и 18 котят. На втором месте Тыва, где, судя по данным с фотоловушек, обитает 15 особей, включая трех самок и семь котят. Кроме того, регион могут населять еще 11 ирбисов, следы которых зоологи обнаружили на снегу (эти особи не учитывались при подсчете общей численности вида в стране).

В Красноярском крае, а именно в Саяно-Шушенском заповеднике, обитает 11 ирбисов, а в Бурятии — семь.

Общая численность ирбисов в мире составляет несколько тысяч особей, из которых около 740 живут в Индии.

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Рената Валеева