«Урал» запатентовал арктический автопоезд для перевозки в условиях отсутствия дорог и температур до -50°C

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения транспортного средства, которое в заявке названо арктическим автопоездом. Он предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях Крайнего Севера. В декабре прошлого года о разработке такого вездехода сообщал завод «Урал».

Автопоезд состоит из тягача с колесной формулой 6x6 и прицепа с собственным силовым агрегатом мощностью 98 л.с. Привод прицепа подключается при необходимости и питается от дизель-генератора, установленного на нем.

Арктический автопоезд разработан для перевозки пассажиров и грузов в условиях отсутствия дорог и температур до -50°C. Он способен преодолевать снежную целину и слабый грунт.

Прицеп автопоезда может быть оборудован различными модулями, такими как жилой кунг, медицинский или образовательный комплекс. Также на нем можно перевозить тяжелую специализированную технику.

Запас хода автопоезда составляет 500 километров, глубина преодолеваемого брода — 1,3 метра. В состав штатного оборудования входит восьмитонная лебедка. Ожидается, что серийное производство тягача и прицепа арктического автопоезда начнется в 2024 году.

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Рената Валеева