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МЧС Татарстана предотвратили 729 возгораний во время особого противопожарного режима

08:59, 04.05.2024

Итоги первых десяти дней особого противопожарного режима в Татарстане

За первые десять дней особого противопожарного режима профилактические группы провели следующие мероприятия:

  • 3490 патрулирований и выездных обследований;
  • 1740 бесед с охватом более 9500 человек;
  • вынесено 62 предостережения;
  • предотвращено 729 возгораний сухой травы и мусора.

К административной ответственности за сжигание сухой травы и мусора привлечен 21 гражданин.

Органы местного самоуправления провели следующие работы:

  • очистка территорий населенных пунктов от сухой травы и мусора на площади 515 га;
  • обновление 502 км минерализованных полос.

Напомним, что особый противопожарный режим в Татарстане действует до 12 мая 2024 года.

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Рената Валеева
Татарстан

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