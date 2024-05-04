МЧС Татарстана предотвратили 729 возгораний во время особого противопожарного режима
Итоги первых десяти дней особого противопожарного режима в Татарстане
За первые десять дней особого противопожарного режима профилактические группы провели следующие мероприятия:
- 3490 патрулирований и выездных обследований;
- 1740 бесед с охватом более 9500 человек;
- вынесено 62 предостережения;
- предотвращено 729 возгораний сухой травы и мусора.
К административной ответственности за сжигание сухой травы и мусора привлечен 21 гражданин.
Органы местного самоуправления провели следующие работы:
- очистка территорий населенных пунктов от сухой травы и мусора на площади 515 га;
- обновление 502 км минерализованных полос.
Напомним, что особый противопожарный режим в Татарстане действует до 12 мая 2024 года.
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