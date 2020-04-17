Хуснуллин: льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь один раз

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал подробности о новой льготной ипотеке под 6,5%, предложенной президентом Владимиром Путиным. Выдаваться она будет на жилье комфорт-класса и только 1 раз.

«Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку. Второе — это жилье комфорт-класса», — сказал зампред правительства в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он пояснил, что под комфорт-классом в правительстве понимают квартиры до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и до 3 млн рублей в регионах.

Накануне идею поддержать строительную сферу через субсидирование льготной ипотеки высказал президент РФ Владимир Путин.