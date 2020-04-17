В Бугульме прокуратура добилась вывода из эксплуатации 51 локомотива

Бугульминский филиал РЖД вывел из эксплуатации 51 локомотив после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что тепловозы используются с нарушениями.

Локомотивное депо не оформило должным образом продление срока службы более 100 локомотивов. Из них 51 тепловоз использовался, несмотря на нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Транспортный прокурор внес соответствующее представление начальнику Куйбышевской дирекции тяги Центральной дирекции тяги филиала ОАО «РЖД».

«В результате прокурорского вмешательства 51 локомотив выведен из эксплуатации до устранения замечаний», — говорится в сообщении надзорного ведомства.