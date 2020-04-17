Новости общества

17:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 104 семьи получили отсрочку апрельского платежа за соципотеку

16:30, 17.04.2020

Госжилфонд при президенте РТ предоставляет отсрочку ежемесячного платежа сроком на один месяц, сообщила пресс-служба организации. Заявление может подать любой нуждающийся, вне зависимости от уровня падения его доходов. Отсроченный платеж распределяется на следующие 12 месяцев.

С начала объявления нерабочих дней в связи с коронавирусом ГЖФ объявил о мерах поддержки участников социальной ипотеки. За три недели обращения на предоставление отсрочки подала 231 семья. Одобрение получили 104 семьи. 27 семьям предложили реструктурировать задолженность, так как у них оказались долги. 100 обращений находятся на стадии рассмотрения. Для получения отсрочки достаточно написать электронное заявление через сайт Госжилфонда.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров