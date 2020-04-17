В Татарстане 104 семьи получили отсрочку апрельского платежа за соципотеку

Госжилфонд при президенте РТ предоставляет отсрочку ежемесячного платежа сроком на один месяц, сообщила пресс-служба организации. Заявление может подать любой нуждающийся, вне зависимости от уровня падения его доходов. Отсроченный платеж распределяется на следующие 12 месяцев.



С начала объявления нерабочих дней в связи с коронавирусом ГЖФ объявил о мерах поддержки участников социальной ипотеки. За три недели обращения на предоставление отсрочки подала 231 семья. Одобрение получили 104 семьи. 27 семьям предложили реструктурировать задолженность, так как у них оказались долги. 100 обращений находятся на стадии рассмотрения. Для получения отсрочки достаточно написать электронное заявление через сайт Госжилфонда.