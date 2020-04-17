Источник: за сезон Азеведо заработает в «Ак Барсе» 85 миллионов рублей

Стала известна заработная плата нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо по условиям нового контракта с казанским клубом.

По сообщению телеграм-канала «Хоккей без зрителей», в следующем сезоне хоккеист заработает около 85 миллионов рублей.

Накануне «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Азеведо на один год.

За казанский клуб форвард выступает с 2014 года и выиграл с командой Кубок Гагарина, став MVP чемпионского плей-офф. В прошлом сезоне Азеведо сыграл в 61 матче, в которых набрал 38 (14+24) очков и стал лучшим бомбардиром клуба.

Напомним, ранее стал известен размер зарплаты нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова.