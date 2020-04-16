«Ак Барс» продлил контракт с Азеведо

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Джастином Азеведо, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В «Ак Барс» Азеведо перешел в 2014 году и выиграл с командой Кубок Гагарина, став MVP чемпионского плей-офф. В прошлом сезоне форвард сыграл в 61 матче, в которых набрал 38 (14+24) очков и стал лучшим бомбардиром клуба.

Таким образом, среди тех, с кем «Ак Барс» еще не продлил контракт, осталось семь неограниченно свободных агентов. Все еще остаются без новых соглашений капитан команды Данис Зарипов и нападающий первого звена Кирилл Петров.