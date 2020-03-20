ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

Отмечается, что в феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

Ослабление рубля в банке назвали временным фактором.

В дальнейшем Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, следует из сообщения банка.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 24 апреля.

Напомним,в феврале этого года совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых.

