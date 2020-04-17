В Казани задержали распространителя синтетических наркотиков
В Казани полицейские задержали 26-летнего наркокурьера. Мужчину подозревают в распространении синтетических наркотиков.
При обыске по месту жительства у него изъяли более 50 гр синтетического наркотического вещества мефедрон и полграмма марихуаны, передает пресс-служба МВД по РТ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Происшествия Татарстан
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