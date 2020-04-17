В Казани задержали распространителя синтетических наркотиков

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские задержали 26-летнего наркокурьера. Мужчину подозревают в распространении синтетических наркотиков.

При обыске по месту жительства у него изъяли более 50 гр синтетического наркотического вещества мефедрон и полграмма марихуаны, передает пресс-служба МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».