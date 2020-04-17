Какие детские сады Казани отремонтируют в 2020 году

Ремонт детсадов Казани — список

Как выяснило «Реальное время», в 2020 году в Казани ремонт пройдет не менее чем в 15 детских садах — на эти цели выделена сумма 282,45 млн рублей. Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана уже объявило соответствующий тендер, в него вошли еще несколько дошкольных учреждений в Зеленодольском и Тюлячинском районах. На них выделяется 64,8 млн рублей.

Вот полный перечень казанских детсадов, где в этом году должны пройти ремонтные работы:

Название учреждения Адрес МАДОУ «Детский сад №368 комбинированного вида» г. Казань, ул. Академика Павлова, д.11а МАДОУ «Детский сад №250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г. Казань, ул. Октябрьская, д. 17а МАДОУ «Детский сад №170 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г. Казань, ул. Амирхана, д. 10а МАДОУ «Детский сад №401 комбинированного вида» г. Казань, пр. Амирхана, д. 39 МБДОУ «Детский сад №77 комбинированного вида» г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 77а МАДОУ «Детский сад №214 комбинированного вида» г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 15а МАДОУ «Детский сад №273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г. Казань, ул.Сары Садыковой, д. 3 МАДОУ «Детский сад №139 комбинированного вида» г. Казань, ул. Ново-Давликеевская, д. 18а МАДОУ «Детский сад №288 комбинированного вида» г. Казань, ул. Болотникова, д. 7а МАДОУ «Детский сад №355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 65а МАДОУ «Детский сад №276 комбинированного вида» г. Казань, ул. Родины, д. 31 МАДОУ «Детский сад №298» г. Казань, ул. Мира, д. 33а МАДОУ «Детский сад №235 общеразвивающего вида» г. Казань, ул. Губкина, д. 2а МАДОУ «Детский сад №153 комбинированного вида» г. Казань, ул. Высокогорская, д. 9а МАДОУ «Детский сад №224 комбинированного вида» г. Казань, ул. Даурская, д. 15

Больше всего потратят на садики на Амирхана и Болотникова — на их ремонт выделено 49,76 млн рублей и 37,4 млн рублей соответственно. Все работы, согласно техзаданию, должны завершиться к началу 2021 года.

Программу ремонта детсадов расширили

При этом в конце декабря 2019 года на завершающей сессии Казгордумы по детским садам озвучивались другие, более скромные цифры. Сообщалось, что капитальный ремонт планируется провести в десяти зданиях детсадов города, из них два — объекты культурного наследия. Судя по всему, программа была расширена — в мэрии города пока не ответили на запрос «Реального времени» по этому поводу.

Отметим, что те самые два «исторических» детских сада не фигурируют в перечне выше — это садики №179 на улице Хади Атласи и №15 Вахитовского района по ул. Большая Красная, 60/35. Учреждение на Хади Атласи располагается в доме XIX века, построенном по проекту известного архитектора Карла Мюфке. А учреждение на Большой Красной некогда было первым в Казани частным детским садом, открывшимся еще в 1913 году.

Вероятно, средства на их ремонт будут выделяться отдельно — ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин отмечал, что ремонт этих двух детсадов требует совершенно иного подхода из-за их особого статуса.

В целом же на сессии Казгордумы отмечали, что число детсадов, требующих капремонта, увеличивается с каждым годом. За время реализации программы капремонта детских садов достигли 30-летнего возраста еще 34 здания, построенные с 1984 по 1989 год. С учетом выделяемого ежегодного лимита капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений затянется на 25 лет.

Отметим, что в Казани запланировано и строительство новых детских садов: на 2020—2021 годы формируются участки для 20 детских садов на 4480 мест, девять из них будут построены в этом году. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография».

Александр Артемьев