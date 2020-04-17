Скидочные карты Страхового Дома ВСК стали доступны для более чем 12 миллионов пользователей приложения «Кошелек»

Страховой Дом ВСК теперь выпускает карты со скидками на страховые услуги по программе лояльности в мобильном приложении «Кошелек».

Теперь владельцы смартфонов, использующие приложение «Кошелек», могут добавить и выпустить новую виртуальную карту ВСК на получение страховых услуг и сервисов от компании.

Выпущенная в приложении «Кошелек» карта ВСК предоставляет пользователям доступ к специальным акциям, а значит, дает возможность приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис каско со скидкой 20%. Пользователи «Кошелька» активно используют онлайн-сервисы и по достоинству оценят не только возможность совершения покупки полиса через приложение, но и максимально упрощенную процедуру урегулирования, включая загрузку фото автомобиля с использованием телефона, возможность дистанционно заявлять об убытке и отслеживать все этапы урегулирования онлайн в смартфоне.

Чтобы получить скидку, необходимо при регистрации в мобильном приложении или в интернет-магазине shop.vsk.ru просто указать код CARDSVSK (ссылка для регистрации и код указываются на карте).

Всем пользователям «Кошелька», заинтересованным в оформлении полиса и получении выгодных предложений по страхованию, могут быть интересны и дополнительные сервисы, сопутствующие программам страхования в ВСК: например, мойка окон, уборка квартиры, юридическая помощь, консультация психолога. В полис «Телемедицина» включены дистанционные консультации врачей 24/7.

Высокие технологии максимально упрощают процессы покупки и пользования товарами и услугами. Приложение «Кошелек»полностью заменяет бумажник и избавляет пользователей от необходимости носить с собой пластиковые карты. В нем также можно получить достоверную информацию об акциях и вовремя воспользоваться скидками и специальными предложениями компаний и торговых сетей.

«С момента успешного старта проекта ежедневно сотни пользователей программы выпускают скидочную карту ВСК в приложении «Кошелек», аудитория которого насчитывает сегодня более 12 млн пользователей. Мы надеемся, что результатом этой синергии будет реализация высокотехнологичных финансовых и страховых сервисов для всех пользователей приложения«Кошелек», — рассказала Ольга Сорокина, руководитель Блока развития бизнеса ВСК.





Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»