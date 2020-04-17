Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за работу с больными коронавирусом

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты медикам за работу с больными COVID-19.

Согласно документу, от данного налога освобождаются выплаты медикам из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.

Закон должен вступить в силу со дня его публикования и распространиться на все правоотношения с 1 января 2020 года, то есть, иметь обратную силу, поясняет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что врачи Татарстана, которые лечат заразившихся коронавирусом граждан, ограничили контакты с близкими и родными.

