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Галимова: лечащие зараженных коронавирусом в Татарстане врачи ограничили контакты с семьей

14:44, 16.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Галимова: лечащие зараженных коронавирусом в Татарстане врачи ограничили контакты с семьей
Фото: realnoevremya.ru

Врачи Татарстана, которые лечат заразившихся коронавирусом граждан, ограничили контакты с близкими и родными. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«Все сотрудники, которые там трудятся, не возвращаются в свои семьи. Для них созданы максимально комфортные условия, чтобы они могли отдыхать», — рассказала Галимова.

По ее словам, часть медперсонала временно живет в отелях, часть сотрудников РКБ размещена в самом госпитале. Некоторые живут в общежитии на улице Амирхана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане трое врачей заразились коронавирусом.

Общество Татарстан
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