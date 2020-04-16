Галимова: лечащие зараженных коронавирусом в Татарстане врачи ограничили контакты с семьей

Врачи Татарстана, которые лечат заразившихся коронавирусом граждан, ограничили контакты с близкими и родными. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«Все сотрудники, которые там трудятся, не возвращаются в свои семьи. Для них созданы максимально комфортные условия, чтобы они могли отдыхать», — рассказала Галимова.

По ее словам, часть медперсонала временно живет в отелях, часть сотрудников РКБ размещена в самом госпитале. Некоторые живут в общежитии на улице Амирхана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане трое врачей заразились коронавирусом.