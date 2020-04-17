В Челнах пенсионерка спасла кота от издевательств подростка
В Набережных Челнах пенсионерка спасла кота от издевательств подростка. Об этом поделились пользователи в соцсетях.
Пожилая женщина утверждает, что отбила животное во время избиения подростком. После она занесла кота в подъезд, обработала ранки. Однако что делать дальше с ним, она не знает.
Пользователей соцсетей попросили о помощи — взять кота на передержку с лечением.
Ранее сообщалось, что в Казани будут судить мужчину, зарезавшего кота.ОбществоПроисшествия Татарстан
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