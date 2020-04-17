Казанские архитекторы раскритиковали выбранный участок для строительства кожвендиспансера

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич высказал сомнения по поводу выбранной площадки — пока непонятно, как оно «сядет» и сколько территории займет. Однако, считает он, диспансер было бы лучше разместить вдоль кольцевой дороги, которая проходит через проспект Победы и проспект Ямашева.



«Например, на въезде на проспект Победы со стороны аэропорта есть свободные территории. С точки зрения транспорта, там его поставить было бы лучше. Потому что транспортный узел там, где был когда-то «Акчарлак», вообще очень сильно перегружен. С точки зрения транспортных потоков он в Казани сегодня занимает одно из первых мест по плотности. Для зданий медицинского характера это не самое хорошее место», — высказал свое мнение Александр Дембич.

Архитектор Сергей Саначин считает, что делать выводы, будет вписываться диспансер в окружающую среду или нет, пока сложно, так как еще неясно, на каком расстоянии от территории, где ранее был «Акчарлак», построят новое здание:



«Главное, чтобы строители не отхватили большой кусок [территории «Акчарлака»]. Ведь для высотки нужен не какой-то пятачок, высотному объекту нужна большая территория. От самого здания должны быть большие разрывы, нужны какие-то пристройки, с местом для парковок, а не одна «свечка», — сказал он.



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