Правительство обновило список тех, кому разрешено пересекать границу во время пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список россиян, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса.

К тем, кого уже определяло предыдущее распоряжение, добавлены следующие категории граждан:

военнослужащие и гражданский персонал российских баз, дислоцированных за рубежом,

работники атомной отрасли, задействованные в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств,

граждане, следующие для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.

Напомним, что правительство уже утвердило перечень лиц, которым разрешено покидать Россию или въезжать в нее. В нем числились дипломаты, водители грузовиков, россияне едущие в Калининград или за границу на похороны. Кроме того, при предоставлении необходимой информации российскую границу могли пересекать граждане, постоянно проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.