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Правительство обновило список тех, кому разрешено пересекать границу во время пандемии

02:33, 17.04.2020
Правительство обновило список тех, кому разрешено пересекать границу во время пандемии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список россиян, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса.

К тем, кого уже определяло предыдущее распоряжение, добавлены следующие категории граждан:

  • военнослужащие и гражданский персонал российских баз, дислоцированных за рубежом,
  • работники атомной отрасли, задействованные в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств,
  • граждане, следующие для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.

Напомним, что правительство уже утвердило перечень лиц, которым разрешено покидать Россию или въезжать в нее. В нем числились дипломаты, водители грузовиков, россияне едущие в Калининград или за границу на похороны. Кроме того, при предоставлении необходимой информации российскую границу могли пересекать граждане, постоянно проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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