ФСБ и полиция задержали адвоката Абызова

В Москве правоохранители задержали Александра Вершинина — адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщили издание Baza и агентство ТАСС.

По данным «Базы», Вершинин предложил за взятку уладить проблемы криминального авторитета Васи Воскреса. Для этого он попросил у клиента $300 тысяч.

В ТАСС напомнили, что адвокат также выступал защитников в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.