Свыше тысячи старшеклассников из малообеспеченных семей в Татарстане нуждаются в планшетах

В Татарстане потребность школьников из малообеспеченных семей в гаджетах для дистанционного обучения составляет для 9-х классов — 874, для 10—11-х классов — 368, а всего — 1242 планшета, сообщил на заседании комитета Госсовета РТ замминистра образования республики Ильсур Хадиуллин.

2000 планшетов приобретены на выделенные кабмином республики по инициативе президента Татарстана 30 млн рублей. Еще 122 планшета подарены одиннадцатиклассникам из малообеспеченных и многодетных семей ректорами вузов.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в 78 населенных пунктах РТ, где есть школьники, отсутствует интернет.