ВОЗ обеспокоилась ситуацией с распространением коронавируса в России

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России и ряде других стран.

«Но скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев (заражения, — прим. ред.) в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию», — отметил он.

Положительную динамику заметили в Германии, Италии, Испании и Франции.

Клюге подчеркнул, что следующие недели будут важными для Европы. Также он заметил, что пока остальные страны фиксируют снижение количества заболевших, то другим еще предстоит ощутить полное воздействие коронавируса. «Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма», — передает его слова «РИА Новости».