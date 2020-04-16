Подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ для получения соцвыплат можно в Ак Барс Онлайн

Ак Барс Банк внедрил в интернет-банке и мобильном приложении для Android функцию регистрации и подтверждения учетной записи на портале госуслуг РФ. Теперь клиенты банка могут дистанционно получить третий уровень учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).



Правительство РФ объявило о мерах социальной поддержки граждан, оставшихся без работы в период пандемии. Чтобы встать на учет в качестве безработного и оформить пособие онлайн, нужно подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ. Для этого теперь не нужно посещать офисы МФЦ. Для удобства и безопасности жителей в условиях сложной эпидемиологической обстановки Ак Барс Банк внедрил функцию удаленного подтверждения учетной записи ЕСИА в интернет-банке и мобильном приложении Ак Барс Онлайн для Android.

Для регистрации или подтверждения учетной записи ЕСИА нужно зайти в личный кабинет Ак Барс Онлайн. В разделе «Регистрация на госуслугах» выбрать услугу из представленных — «Подтвердить учетную запись» или «Зарегистрироваться» и ввести номер СНИЛС и электронную почту. В случае успешной регистрации на указанную почту придет логин и пароль учетной записи. С подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться здесь.

С помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА можно получить доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале, в том числе подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие онлайн через портал «Работа в России». Все данные вводятся дистанционно, после соответствующей проверки на счет заявителя поступают выплаты.

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