В Казани может появиться пешеходный маршрут, который соединит парк Горького с набережными Казанки и озера Кабан

В Казани планируют создать новый маршрут для пешеходов и велосипедистов, который соединит парк Горького с набережной Казанки, Госпитальным садом и набережной озера Кабан.

«В дальнейшем можно создать пешеходные связи, объединяющие существующие зеленые пространства, в частности, набережную Казанки, через парк Горького эта связь может проходить дальше по оврагу Курашова вплоть до набережной озера Кабан», — передает слова руководителя проектной группы по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения Казани Олега Маклакова «Татар-информ».

По его словам, пока вопрос объединения территории под единым проектом остается открытым, его доработают и вынесут.

Также проектировщики подумают о защите памятников, где находятся Госпитальный сад и госпитальные корпуса.