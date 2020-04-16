Татарстан вновь предложит закрепить статус детей войны на федеральном уровне

Депутаты Госсовета РТ на заседании Комитета по социальной политике предложили создать рабочую группу по доработке законопроекта по детям войны. Она займется либо республиканским законопроектом, либо законодательной инициативой, с которой можно было бы выйти на федеральный уровень

Госсовет уже обращался с подобной инициативой в Государственную думу, но тогда она была отклонена. Тем не менее в ряде регионов страны, в том числе и в Татарстане, в адрес депутатов продолжает поступать большое количество обращений с просьбой поддержать данную категорию граждан, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.



Сегодня на заседании комитета депутат Артем Прокофьев представил проект закона РТ «О детях войны». Он разработан с целью установления статуса детей войны и правовых основ предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, постоянно проживающим в Республике Татарстан, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны.

Светлана Захарова, председатель комитета ГС РТ по социальной политике, комментируя инициативу, заявила, что статус «дети войны» необходимо установить на федеральном уровне.



«Сегодня регионы, где приняты эти меры, по-разному трактуют данную формулировку. Наши ветераны, переезжая из одного субъекта в другой, где-то теряют, где-то приобретают те меры социальной поддержки, которые указаны в каждом субъекте», — отметила она.