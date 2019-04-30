Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана

Завершился Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который прошёл в Казани в пятнадцатый раз. Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана «Песнь дерева». Этот же фильм получил «Белого слона» — приз Гильдии кинокритиков.

Традиционный приз президента РТ «За гуманизм в киноискусстве» и сертификат на 500 000 рублей получила картина «Найти Фэридэ» иранских кинематографистов. Спецприз мэра Казани получил фильм татарстанских кинематографистов «Байгал». А оператор «Байгала» Юрий Данилов стал лучшим оператором по мнению жюри. Лучшим национальным фильмом для детей стал лента «ПаукА4. Пропащие».

В национальном конкурсе победила лента Ильшата Рахимбая «Сложный узор», победителю был вручен сертификат на 200 000 рублей. Лучшей актрисой была признана Илахе Хасанова за роль в азербайджанском фильме «Гранатовый сад». Лучшим исполнителем мужской роли стал Эмир Хаджихафизбегович – исполнитель главной роли в боснийском фильме «Жаба». Лучшим режиссером был признан Семих Капланоглу, снявший турецкую ленту «Зерно».