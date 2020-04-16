Безвозмездную помощь от властей могут получить 500 тысяч российских компаний

Более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на безвозмездные выплаты от государства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он уточнил, что в этих компаниях трудятся более 3 млн сотрудников, пишет ТАСС.

Напомним, вчера на совещании с правительством России президент страны Владимир Путин предложил сенсационную меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии. По поручению президента малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку.



Единственное условие и требование для МСБ — максимальное сохранение занятости, не менее чем 90% от уровня на 1 апреля этого года. Объем поддержки будет рассчитываться с учетом численности работников на указанную дату и суммы в 12 130 рублей на сотрудника в месяц.