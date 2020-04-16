Благотворительный фонд «Махеев» оплатил приобретение средств индивидуальной защиты для врачей ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ

Фото: Пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

Благотворительный фонд «Махеев» и компания «Эссен Продакшн АГ» перечислили почти 300 тысяч рублей на покупку респираторов для защиты врачей Детской республиканской клинической больницы. Руководство клиники, на фоне угрозы распространения коронавируса, обратилось в благотворительный фонд с просьбой оказать содействие в приобретении средств индивидуальной защиты. Компания «Эссен Продакшн» и благотворительный фонд «Махеев» откликнулись на просьбу и приобрели для ДРКБ 461 респиратор.

Нехватка средств индивидуальной защиты в клинике возникла в результате проведения массовых противоэпидемиологических мероприятий. Средства защиты органов дыхания у врачей меняются на новые каждые 3 часа. Во время эпидемии это правило действует неукоснительно. В связи с этим запас индивидуальных защитных комплектов для врачей требует постоянного пополнения. За помощью администрация клиники обратилась в благотворительный фонд «Махеев».

Руководство компании «Эссен Продакшн АГ» и благотворительный фонд «Махеев» откликнулись на просьбу клиники. Для нужд врачей были приобретены респираторы «Нева 306» класса защиты FFP3 в количестве 461 шт. Этот респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем при их концентрации до 50 ПДК.

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