На улицах Нурлата подключат видеонаблюдение по программе «Безопасный город»

Исполком Нурлатского района РТ объявил тендер на оказание услуг связи по передаче данных видеонаблюдения в Нурлате в рамках реализации программы «Безопасный город».

На эти цели планируется потратить 833 тыс. рублей, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо организовать видеонаблюдение по камерам, размещенным в 29 точках города — несколько устройств находятся на улицах Советской, Школьной, Гагарина, Дубравной и других.

Также исполнителю следует обеспечить хранение видеоданных и передачу их в заинтересованные ведомства. Записи с камер наблюдения должны храниться не менее 30 дней. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

