Власти РТ попросили родственников возвращающихся туристов не встречать их в аэропорту

Родственников туристов из Татарстана, которые 16 апреля вернутся на родину из Таиланда, просят не встречать родных в аэропорту. Всех прибывших отправят из воздушной гавани в обсерватор на карантин.

Как пояснила глава штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева, увидеться все равно близкие не смогут. Кроме того, это может быть опасным, передает KazanFirst.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 16 апреля из Таиланда прибудут 150 жителей Татарстана. Они пройдут самоизоляцию в обсерваторе.

