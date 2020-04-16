Доходы депутатов Госсовета Татарстана упали на 0,9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2019 году депутаты Госсовета Татарстана в сумме заработали 1,73 млрд рублей. По сравнению с 2018-м этот показатель сократился на 0,9 млрд.

Вместе с супругами доходы депутатов составили 2 млрд, следует из отчетности, опубликованной народными избранниками.

Напомним, что самыми успешными стали председатель совета директоров АО «Ядран-ойл» Ирек Салихов, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров и гендиректор СМУ-88 Илья Вольфсон.

Спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин вместе с супругой заработали за прошлый год почти 70 млн рублей.