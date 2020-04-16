Ирек Салихов возглавил тройку самых успешных депутатов Госсовета РТ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2019 года наиболее высокий доход среди депутатов Госсовета РТ задекларировал председатель совета директоров АО «Ядран-ойл» Ирек Салихов. Он отчитался о заработанных 177,5 млн рублей.

Его супруга внесла в семейную копилку еще 1,3 млн рублей. Депутат владеет пятью земельными участками на 7,3 тысячи кв. м. Салихову также принадлежит жилой дом (226,4 кв. м), четыре нежилых помещения и шесть машиномест. В его отчетности также указаны квартиры площадью 76,7 и 78,6 кв. м и автомобили Mercedes-Benz V 220 d 4 Matic и Porsche Cayenne Turbo.

На втором месте оказался гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, чей доход за прошлый год составил 126,8 млн рублей. Замыкает тройку гендиректор СМУ-88 Илья Вольфсон с доходом 109,3 млн рублей.