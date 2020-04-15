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Аналитики: при худшем сценарии на пике коронавируса в Татарстане будут ежедневно умирать до 200 человек

21:44, 15.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Аналитики: при худшем сценарии на пике коронавируса в Татарстане будут ежедневно умирать до 200 человек
Фото: tatar-inform.ru

Аналитики подсчитали, что пик пандемии коронавируса в Татарстане придется на 27мая. К этому времени в республике могут заразиться COVID-19 почти 360 тысяч человек, а смертность может достигнуть 200 пациентов в сутки.

Если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, то COVID-19 одновременно могут болеть до 25 тысяч человек, а при худшем сценарии заболеваемость составит до 300 тысяч человек, рассказал руководитель направления бизнес-решений группы компаний InnoSTage Федор Селезнев.

«Основной показатель для построения моделей такого рода: база исследований, которые проводились по эпидемии птичьего гриппа и схожих заболеваний. Фактор, который позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения и снизить заболеваемость, — это социальное дистанцирование», — передает его слова «Татар-информ».

Напомним, что общая цифра зараженных коронавирусной инфекцией на сегодня в мире уже превысило отметку в 2 млн. В России зарегистрировано 24 490 случаев COVID-19. В Татарстане пока зарегистрировано только 107 случаев. В тяжелом состоянии 5 пациентов, летальных исходов пока не было.

ОбществоМедицина Татарстан
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