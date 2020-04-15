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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн

17:28, 15.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
Фото: realnoevremya.ru

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу выявленных случаев лидируют США (609 тыс.), Испания (177 тыс.) и Италия (162 тысячи.).

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие числятся в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

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