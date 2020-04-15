«Салават Юлаев» повел в серии с «Йокеритом» в финале виртуального плей-офф

«Салават Юлаев» выиграл первый матч финальной серии против «Йокерита» в виртуальном плей-офф КХЛ.

Уфимские болельщики набрали 59 866 голосов, что на 20 тысяч баллов больше, чем проголосовали финские фанаты. Благодаря этой победе, «Салават Юлаев» повел в серии с «Йокеритом» со счетом 1:0.

Напомним, на днях уфимцы разгромили новосибирскую «Сибирь» (4:0) и первыми обеспечили себе выход в финал виртуального Кубка Гагарина.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

В соцсетях лиги каждодневно проходят матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.